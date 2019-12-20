Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа
Российская и украинская стороны подписали протокол о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщил журналистам представитель «Газпрома». По его словам, документ также включает в себя договоренности по урегулированию взаимных требований.
Подробности стороны не раскрывают: пока не понятно, о каких сроках и объемах транзита они договорились. Не уточняется и то, каким образом могут быть урегулированы взаимные претензии.
Ранее в пятницу источник в российской делегации сообщил «Ведомостям», что долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» может стать частью соглашения по итогам переговоров с Украиной. «Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник.
Трехсторонние газовые переговоры с участием представителей Евросоюза проходили 20 декабря в Минске. От «Газпрома» в них принял участие председатель правления компании Алексей Миллер. Накануне в ходе переговоров в Берлине стороны согласовали протокол по всему комплексу вопросов в газовой сфере. Сообщалось, что он должен был быть утвержден на высшем уровне.
Текущий десятилетний транзитный контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» перестанет действовать 1 января 2020 г.
Одним из препятствий для заключения нового соглашения долгое время оставались взаимные судебные претензии Украины и «Газпрома», в первую очередь судьба компенсации, которую Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» (около $3 млрд с учетом пени). Российская сторона настаивала на «нулевом» варианте, с отказом от всех взаимных претензий, как на обязательном условии для заключения новых соглашений. Украина в свою очередь подчеркивала, что от компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем, отказываться не намерена.
На пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Путин впервые обозначил готовность Москвы идти на компромисс в вопросе «стокгольмского долга». «Решение суда есть — это правда. И мы должны из этого исходить», — сказал Путин.
Кроме механизма урегулирования долга, сторонам все еще необходимо договориться о конкретных объемах, сроках и экономических условиях транзита — а это пока предмет для дискуссий, отмечал президент. Но в целом Россия, по его словам, заинтересована в долгосрочном сохранении транзита через Украину.