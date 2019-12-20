Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа

Одним из препятствий для заключения нового соглашения долгое время оставались взаимные судебные претензии Украины и «Газпрома», в первую очередь судьба компенсации, которую Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» (около $3 млрд с учетом пени). Российская сторона настаивала на «нулевом» варианте, с отказом от всех взаимных претензий, как на обязательном условии для заключения новых соглашений. Украина в свою очередь подчеркивала, что от компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем, отказываться не намерена.