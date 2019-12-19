Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом»

До сих пор судьба этого штрафа оставалась одной из основных причин принципиального расхождения позиций России и Украины в газовых вопросах и, фактически, провала переговоров о заключении новых соглашений между «Газпромом» и «Нафтогазом». Еще в октябре на трехсторонних переговорах в Брюсселе российская сторона жестко настаивала на «нулевом» варианте – с отказом от всех взаимных претензий – как обязательном условии для заключения новых соглашений между «Газпромом» и «Нафтогазом». Жесткость российской позиции подчеркивал президент России Владимир Путин: «Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон».