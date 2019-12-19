Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом»
Президент России Владимир Путин впервые публично согласился, что в переговорах с Украиной по газу надо признать законность требований о выплате «стокгольмского долга». «Решение суда есть ‒ это правда. И мы должны из этого исходить», ‒ сказал сегодня Путин во время пресс-конференции.
Речь идет о компенсации в $2,56 млрд, которую по решению Стокгольмского арбитража от февраля 2018 г. должен выплатить «Газпром» «Нафтогазу». С учетом пени сейчас эта сумма достигла $3 млрд.
При этом объективность штрафа не бесспорна, еще раз подчеркнул Путин. «Я убежден, как юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой, а скорее политический характер, – сказал Путин. – Одно из обоснований решения – там прописано «в связи с тяжелым экономическим положением на Украине». Ну чушь какая-то просто. Хоть бы воздержались бы от такой записи».
Несмотря на это, в ходе переговоров с Украиной по газу Россия будет искать «приемлемое для всех решение», подчеркнул Путин: «В том числе и для Украины».
Решение Стокгольмского арбитража стало итоговым после длившегося почти четыре года рассмотрения встречных претензий «Газпрома» и «Нафтогаза» по действующим контрактам на поставки и транзит газа. В «Газпроме» назвали это решение «нарушающим баланс интересов». Российская компания его оспаривает и не исполняет.
До сих пор судьба этого штрафа оставалась одной из основных причин принципиального расхождения позиций России и Украины в газовых вопросах и, фактически, провала переговоров о заключении новых соглашений между «Газпромом» и «Нафтогазом». Еще в октябре на трехсторонних переговорах в Брюсселе российская сторона жестко настаивала на «нулевом» варианте – с отказом от всех взаимных претензий – как обязательном условии для заключения новых соглашений между «Газпромом» и «Нафтогазом». Жесткость российской позиции подчеркивал президент России Владимир Путин: «Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон».
Правительство Украины и топ-менеджмент «Нафтогаза» допускали отказ от части своих претензий к «Газпрому» (общая сумма штрафов и исковых требований ‒ более $22 млрд), но только не от компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем. Единственная возможная уступка по этому решению – погашение долга не деньгами, а газом, говорил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
Новый раунд переговоров по газовым соглашениям должен состояться сегодня, 19 декабря. Предыдущие встречи на министерском уровне с участием Еврокомиссии, которые состоялись в январе, сентябре и октябре этого года, к прогрессу в достижении новых договоренностей не привели. Сегодняшняя встреча проходит в Берлине в двустороннем формате.
«Я думаю, что мы договоримся, – прокомментировал Путин перспективы заключения новых соглашений. – У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике». Вопрос объемов, сроков и условий транзита – все еще предмет обсуждения, добавил он, но в целом Россия заинтересована в долгосрочном сохранении транзита через Украину. Несмотря на то что протяженность этого маршрута больше, чем при доставке газа по «Северному потоку», он удобен для поставок в страны Южной и Центральной Европы, подчеркнул Путин.