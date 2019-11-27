«Газпром» проиграл первую апелляцию в споре с «Нафтогазом»

Решение по этим искам выносилось в два этапа, «Газпром» оспаривал обе его части. Промежуточное — «по некоторым принципиальным вопросам», суть которых не раскрывалась — было получено в мае 2017 г. Апелляция российской компании по нему была сегодня отклонена. Окончательное решение Стокгольмский арбитраж вынес в декабре 2017 г., обязав «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» чуть более $2 млрд. При этом арбитры ретроактивно пересмотрели условия поставочного контракта, снизив обязательства «Нафтогаза» по объемам покупки газа более чем в 10 раз (до 4 млрд куб. м в год по условию «бери или плати» — «Ведомости»). Основанием для этого стало «резкое ухудшение состояния украинской экономики», к чему апеллировал «Нафтогаз». Слушания по оспариванию окончательного решения по делу о поставке назначены на февраль 2020 г., сообщается в материалах «Газпрома».