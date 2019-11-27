«Газпром» проиграл первую апелляцию в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе одно из решений Стокгольмского арбитража по встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза», говорится в сообщении суда. Кроме того, «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» судебные расходы в размере около 1 млн евро, следует из текста решения суда.
«Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража», — сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в Facebook. Представитель «Газпрома» от комментариев отказался.
Речь идет о деле, в котором рассматривались взаимные претензии «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта о поставках газа на Украину. В арбитраж обе компании обратились в 2014 г. «Нафтогаз» настаивал на ретроактивном пересмотре стоимости российского газа и компенсации переплаты за его поставку. «Газпром» — на штрафах за невыполнение требования «бери или плати» и оплате задолженности за уже осуществленные поставки. Итоговая сумма требований «Газпрома» превышала $37 млрд.
Решение по этим искам выносилось в два этапа, «Газпром» оспаривал обе его части. Промежуточное — «по некоторым принципиальным вопросам», суть которых не раскрывалась — было получено в мае 2017 г. Апелляция российской компании по нему была сегодня отклонена. Окончательное решение Стокгольмский арбитраж вынес в декабре 2017 г., обязав «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» чуть более $2 млрд. При этом арбитры ретроактивно пересмотрели условия поставочного контракта, снизив обязательства «Нафтогаза» по объемам покупки газа более чем в 10 раз (до 4 млрд куб. м в год по условию «бери или плати» — «Ведомости»). Основанием для этого стало «резкое ухудшение состояния украинской экономики», к чему апеллировал «Нафтогаз». Слушания по оспариванию окончательного решения по делу о поставке назначены на февраль 2020 г., сообщается в материалах «Газпрома».
Решение Стокгольмского арбитража по поставочному контракту в дальнейшем стало частью итогового вердикта, в соответствии с которым «Газпром» обязали выплатить украинской компании компенсацию в размере $2,56 млрд.
«Газпром» вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа», — комментировал тогда решение арбитров предправления российской компании Алексей Миллер. По его словам Стокгольмский арбитраж, «руководствуясь двойными стандартами», принял «асимметричное решение», которое арбитры аргументировали резким ухудшением состояния украинской экономики. Это существенно нарушило баланс интересов сторон. «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», — заявил Миллер.
Решение суда о выплате «Нафтогазу» компенсации «Газпром» не исполнил до сих пор. Российская компания его оспаривает, предполагается, что апелляция должна быть рассмотрена осенью 2020г. «Нафтогаз», тем временем, уже почти полтора года пытается арестовывать активы «Газпрома» в Европе. И хотя украинская компания в этом пока не преуспела, ее преследования сразу в нескольких европейских юрисдикциях вынудили «Газпром» реорганизовать структуру владения части своих активов. Кроме того в ноябре «Газпром» в последний момент отказался от размещения нового выпуска евробондов.
Урегулирование взаимных претензий «Газпрома» и «Нафтогаза» — один из основных вопросов, по которому у Украины и России есть принципиальные расхождения в ходе переговоров о продолжении транзита по украинскому маршруту. Действующий транзитный контракт заканчивается в декабре. Сумма претензий Украины к российской компании по уже вынесенным судебным решениям и новым искам превышает $22 млрд. Российская сторона настаивает на обнулении этих требований, как обязательном условии для заключения нового соглашения о транзите. Украинское правительство и топ-менеджмент «Нафтогаза» считают это требование несправедливым.