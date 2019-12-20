Долг «Газпрома» может стать частью соглашения с Украиной о транзите газа

Президент России Владимир Путин 19 декабря на пресс-конференции впервые публично согласился, что надо признать законность требований о выплате «стокгольмского долга». Речь идет о компенсации в $2,56 млрд, которую по решению Стокгольмского арбитража от февраля 2018 г. должен выплатить «Газпром» «Нафтогазу». С учетом пени общая сумма долга достигла $3 млрд. Вечером того же для стало известно, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа с 1 января 2020 г. Текущее соглашение истекает 31 декабря.