Бизнес

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу

Представители стран разработали детальный протокол с условиями будущего сотрудничества
Дарья Коржова Артур Топорков
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак (слева направо) /Евгений Разумный / Ведомости

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа с 1 января 2020 г., сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам переговоров (его слова приводит «Интерфакс»).

По словам министра энергетики Александра Новака, представители стран «подготовили детальный протокол к будущему соглашению». Министр энергетики Украины Алексей Оржель также заявил, что стороны выработали протокол, который приблизит подписание контракта.

Трехсторонние переговоры о транзите российского газа до конца года пройдут еще один раз, так как сторонам необходимо согласовать с лидерами стран достигнутые договоренности, сообщил ТАСС исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Переговоры в Берлине продлились около девяти часов.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце 2019 г. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждали вопрос его продления на своей первой встрече в Париже, но не смогли прийти к окончательному решению.

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