Встреча Путина и Зеленского не привела к прорыву в переговорах о транзите газа
Первая личная встреча президента России Владимира Путина и его визави из Украины Владимира Зелинского не добавила ясности перспективам продления контракта на транзит российского газа через Украину.
«На двусторонней встрече с президентом России мы обсудили это, начали [обсуждать], — сказал Зеленский на итоговой пресс-конференции по итогам встречи в Париже. — Мне кажется, что мы этот вопрос разблокировали». Переговоры продолжатся на уровне советников, добавил он: «Будет обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали по транзиту газа, поскольку это очень важно для всех».
«Известный детский стишок: «А у нас в квартире газ. А у вас?», — пошутил в ответ Путин. — И у вас есть, и будет, но может быть гораздо дешевле, если мы договорим о совместной честной работе». Российский газ в случае возобновления его прямых поставок на Украину, может обойтись конечному украинскому потребителю на 25% дешевле, еще раз напомнил российский президент. Речь о промышленном потребителе, добавил Путин: «Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется, и мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это обыкновенная такая логика экономическая».
Никаких деталей по существу достигнутых договоренностей ни Зеленский ни Путин не сообщили.
В двусторонней встрече принимали участие министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, предправления «Газпрома» Алексей и исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«Мы договорились, что будем и дальше договариваться», — цитирует Витренко издание «Украинская правда». По словам топ-менеджера украинской компании речь идет о продолжении переговоров в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Представитель «Газпрома» не стал комментировать результаты переговоров.
До окончания действующего транзитного контракта «Газпрома» и «Нафтогаза» остается ровно три недели. Трехсторонние — с участием еврокомиссаров — переговоры о его продлении зашли в тупик еще в январе 2019 г. Возобновить их удалось лишь в сентябре, после избрания нового президента Украины и смены украинского правительства. Но к ошеломляющему прогрессу обновление состава украинской делегации на встречах в Брюсселе это не привело. Третья осенняя встреча, которая предварительно планировалась на конец ноября, не состоялась до сих пор. В Еврокомиссии рассчитывают на то, что встреча состоится в ближайшее время, но «подтвердить фиксированную дату» не могут, сообщал ТАСС со ссылкой на представителя.
Для урегулирования технических нюансов, как части подготовки к возможному заключению транзитного соглашения в любом его виде — достаточно экспертных консультаций, сходились во мнении собеседники «Ведомостей» близкие к разным сторонам трехсторонних встреч в Брюсселе. Продолжение же переговоров по существу до личной встречи Путина и Зеленского в рамках «нормандского формата» — бессмысленно. Принципиальные расхождения позиций по ключевым вопросам если и будут смягчены, то только после встречи в Париже, предполагали собеседники.
Одно из основных препятствий для достижения каких бы то ни было договоренностей о продолжении транзита российского газа через Украину после окончания действующего контракта — взаимные судебные претензии Украины и «Газпрома». «Нафтогаз» и украинские регуляторы рассчитывают взыскать с российской компании около $22 млрд по нескольким искам и отказываться от исков не намерены. Россия настаивает на «нулевом» варинте, с взаимным отказом от всех претензий. 30 октября, после того как очередные трехсторонние переговоры в Брюсселе не принесли результата, жесткость российской позиции в отношении «нулевого варианта» подчеркивал Путин: «Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон».
18 ноября «Газпром» передал «Нафтогазу» официальное предложение продлить контракт на транзит газа или заключить новый на ближайший год, еще раз подчеркнув обязательность отказа от всех исков. Неделей позже «Нафтогаз» сообщил, что отказываться от компенсации, выигранной в Стокгольмском арбитраже (около $3 млрд с учетом пени), не намерен, но согласен списать долг в счет поставок газа. «Нас устраивают денежные средства, но, если «Газпром» хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — говорил Витренко.
В тот же день вечером Путин и Зеленский впервые обсудили проблему продления контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза» по телефону. «С Россией у нас очень сложные отношения. Мы начали диалог, который будет продолжен в нормандском формате на встрече лидеров четырех государств, – прокомментировал разговор Зеленский. – Мы обсуждали вопрос, что заканчивается год и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы».
«Просто отказываться от них [своих судебных требований] компания не будет ни при каких обстоятельствах», — процитировал близкого к «Нафтогазу» источника «Интерфакс-Украина» за несколько часов до начала встречи в Париже. Готового решения, каким образом могут быть урегулированы судебные претензии до сих пор нет, добавил собеседник агентства. «Очевидно, что любые значимые договоры такого масштаба будут требовать согласования как минимум правления, а как максимум — акционера», — цитирует источника агентство.