Встреча Путина и Зеленского не привела к прорыву в переговорах о транзите газа

До окончания действующего транзитного контракта «Газпрома» и «Нафтогаза» остается ровно три недели. Трехсторонние — с участием еврокомиссаров — переговоры о его продлении зашли в тупик еще в январе 2019 г. Возобновить их удалось лишь в сентябре, после избрания нового президента Украины и смены украинского правительства. Но к ошеломляющему прогрессу обновление состава украинской делегации на встречах в Брюсселе это не привело. Третья осенняя встреча, которая предварительно планировалась на конец ноября, не состоялась до сих пор. В Еврокомиссии рассчитывают на то, что встреча состоится в ближайшее время, но «подтвердить фиксированную дату» не могут, сообщал ТАСС со ссылкой на представителя.