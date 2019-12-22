Как ответить на депопуляцию российских городов

Из 1067 российских городов, для которых открыты статистические данные о численности населения в период 1989–2018 гг., в 758 наблюдалась депопуляция. Но городские власти и градостроители-проектировщики не готовы признавать этот факт и формировать новые подходы к городскому планированию, которые позволили бы городам устойчиво развиваться в новых условиях.