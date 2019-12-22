Мнения / Аналитика

Как ответить на депопуляцию российских городов

Географ Мария Гунько и архитектор Елена Батунова о том, почему города продолжают расширяться даже в условиях сокращения населения
Мария Гунько Елена Батунова
Из 1067 российских городов, для которых открыты данные о численности населения&nbsp; в 758 наблюдалась депопуляция /Евгений Разумный / Ведомости

Из 1067 российских городов, для которых открыты статистические данные о численности населения в период 1989–2018 гг., в 758 наблюдалась депопуляция. Но городские власти и градостроители-проектировщики не готовы признавать этот факт и формировать новые подходы к городскому планированию, которые позволили бы городам устойчиво развиваться в новых условиях.

Масштабы убыли российских городов беспрецедентны: Россия сегодня едва ли не самая депопулирующая городская система в мире. Демографические прогнозы показывают, что эта тенденция продолжится и в будущем. Она обусловлена в первую очередь особенностью демографической структуры населения страны, низкой рождаемостью при высокой смертности. Вклад вносит и миграция – перераспределение населения между городами. 

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