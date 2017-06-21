От редакции
Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: От редакции: Ничья Россия

Неформальные дороги и кладбища

Откуда в стране столько безхозной земли и инфраструктуры и как найти им хозяина

Тысячи дорог, водопроводов, плотин, кладбищ и других важных для местных жителей объектов инфраструктуры существуют в российской глубинке неформально. Фонд «Хамовники» опубликовал доклад «Невидимая инфраструктура, или Как содержать формально не существующие дороги, кладбища и водопроводы». Его автор Ольга Моляренко из НИУ ВШЭ провела полевые экспедиции в пяти регионах и изучила ситуацию с бесхозяйными объектами по публикациям СМИ еще в 59.

По расчетам Моляренко, доля бесхозяйных кладбищ превышает 85%, официально зарегистрированы лишь 85 000 из 600 000. Не числятся в реестрах около 20% местных дорог. В стране работают незарегистрированные водопроводы, плотины, электросети. Даже отдельные памятники федерального значения, в том числе воинские захоронения, находятся на землях сельхозназначения и могут быть проданы вместе с участком.

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