Как объяснить углубление демографической ямы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя опубликованные РБК данные Росстата о рекордной с 2009 г. естественной убыли населения – 258 573 человека за 10 месяцев, – признал нынешнюю «крайне неприятную» демографическую ситуацию наложением двух ям («кульминацией ямы») и назвал растущую убыль населения «наследием прошедших десятилетий истории нашей страны, которое мы несем сейчас на своих плечах». Песков также указал, что причины нынешней ямы не раз объяснял президент Владимир Путин, а минимизировать ее последствия призван демографический национальный проект, направленный на улучшение здоровья россиян и повышение рождаемости.