Чем заканчивается диктатура

В том, что бурный 1989 год завершился румынской трагедией, есть историческая логика. Не следует думать, конечно, будто подобный исход был предопределен. В иных обстоятельствах Чаушеску мог бы сбежать. А при определенных условиях, наверное, мог бы даже утопить революцию в крови и отсрочить на несколько лет падение румынского коммунистического режима. Нынешняя ситуация, когда в годами бурлящей Венесуэле автократия еще держится, а в сравнительно тихой Боливии развалилась буквально за пару недель, показывает, насколько сложное сочетание факторов влияет на успех революции. Однако надо признать, что в Румынии 1989 г. риски тоталитарного правления, бесспорно, были велики хотя бы по причине неблагоприятной международной обстановки. Ведь от тоталитаризма отказывались даже в горбачевском Советском Союзе, а в странах Центральной и Восточной Европы режимы падали один за другим, как выстроенные в линию костяшки домино.