Чем заканчивается диктатура
Тридцать лет назад, 25 декабря 1989 г., был расстрелян президент Румынии Николае Чаушеску. «Гений Карпат» и «Полноводный Дунай разума», как называли его в идеологизированной румынской прессе, немного не дотянул до 72 лет. Кончина «Полноводного Дуная» оказалась весьма неожиданной, поскольку до этого Чаушеску почти четверть века правил своей страной и, если судить по внешним признакам, был чрезвычайно популярен в народе.
В том, что бурный 1989 год завершился румынской трагедией, есть историческая логика. Не следует думать, конечно, будто подобный исход был предопределен. В иных обстоятельствах Чаушеску мог бы сбежать. А при определенных условиях, наверное, мог бы даже утопить революцию в крови и отсрочить на несколько лет падение румынского коммунистического режима. Нынешняя ситуация, когда в годами бурлящей Венесуэле автократия еще держится, а в сравнительно тихой Боливии развалилась буквально за пару недель, показывает, насколько сложное сочетание факторов влияет на успех революции. Однако надо признать, что в Румынии 1989 г. риски тоталитарного правления, бесспорно, были велики хотя бы по причине неблагоприятной международной обстановки. Ведь от тоталитаризма отказывались даже в горбачевском Советском Союзе, а в странах Центральной и Восточной Европы режимы падали один за другим, как выстроенные в линию костяшки домино.