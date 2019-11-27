Заморозка, оттепель, революция

Выражение «бархатная революция» прочно вошло в нашу жизнь за последние десятилетия. Мало кто сегодня столь радикален, чтобы требовать революции кровавой, обрекающей страну на гражданскую войну, а «господствующий класс» – на репрессии. Однако желание мягких преобразований (без войны, но со сменой власти; без репрессий, но с люстрациями) все чаще проявляет себя.