Заморозка, оттепель, революция
Политолог Дмитрий Травин о том, что подготовило бархатную революцию 1989 г. в Чехословакии
Выражение «бархатная революция» прочно вошло в нашу жизнь за последние десятилетия. Мало кто сегодня столь радикален, чтобы требовать революции кровавой, обрекающей страну на гражданскую войну, а «господствующий класс» – на репрессии. Однако желание мягких преобразований (без войны, но со сменой власти; без репрессий, но с люстрациями) все чаще проявляет себя.
Нельзя сказать, что впервые бархатная революция произошла именно в Чехословакии 30 лет назад, – мягкие перевороты случались и ранее. Но именно от тех знаковых для нас пражских событий ноября 1989 г. мы сегодня отсчитываем «новейшую бархатную историю», изучая их, мы учимся понимать, как возникают бархатные революции современности.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью