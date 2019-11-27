Мнения / Аналитика

Заморозка, оттепель, революция

Политолог Дмитрий Травин о том, что подготовило бархатную революцию 1989 г. в Чехословакии
Дмитрий Травин
Дмитрий Травин
Peter Dejong / AP Photo

Выражение «бархатная революция» прочно вошло в нашу жизнь за последние десятилетия. Мало кто сегодня столь радикален, чтобы требовать революции кровавой, обрекающей страну на гражданскую войну, а «господствующий класс» – на репрессии. Однако желание мягких преобразований (без войны, но со сменой власти; без репрессий, но с люстрациями) все чаще проявляет себя.

Нельзя сказать, что впервые бархатная революция произошла именно в Чехословакии 30 лет назад, – мягкие перевороты случались и ранее. Но именно от тех знаковых для нас пражских событий ноября 1989 г. мы сегодня отсчитываем «новейшую бархатную историю», изучая их, мы учимся понимать, как возникают бархатные революции современности.

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