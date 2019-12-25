Кто разработает регуляторную гильотину

2019 год прошел в обсуждениях регуляторной гильотины. И очень часто высказывания высокопоставленных лиц напоминали апокрифический лозунг солдат – участников восстания декабристов: «За Константина и жену его Конституцию». Ключевым моментом в гильотине часто кажется отмена существующих норм. Формально это так: именно отмена с 1 января 2021 г. всех правил, принятых до 1 января 2020 г., является итогом реформы. Однако такая отмена происходит автоматически и поэтому не требует никаких усилий. Поэтому не нужно составлять списки требований, которые абсурдны сами по себе или какие-то перечни для гильотинирования. Главная задача 2020 г. – принять новое регулирование, которое и будет действовать с 2021 г. и до следующей гильотины. Таким образом, гильотина не про отмену плохого, а про поиск и оставление нужного или написание нового регулирования.