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Как играть по неизвестным правилам

Юрист Егор Разбицкий о правовой неопределенности изменений в закон о валютном регулировании и валютном контроле
Егор Разбицкий
Порядок работы с иностранными брокерами изменился, но кто и как должен выполнять новые требования, непонятно /Андрей Гордеев / Ведомости

С нового года жизнь россиян, предпочитающих инвестировать за рубежом или же имеющих деловые интересы в других странах, скорее всего, значительно изменится. 1 января 2020 г. вступили в силу изменения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, и репатриации денежных средств. Соответственно, у всех валютных резидентов России, имеющих счета или вклады резидентов в банках и «иных организациях финансового рынка», расположенных за пределами нашей страны, появляются новые обязанности, однако пока совершенно непонятно, какие конкретно и как их исполнять.

Собственно, круг новых обязанностей таков: уведомлять об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов, открытых в «иных организациях финансового рынка», и предоставлять отчеты о движении средств по таким счетам. Кроме того, по ним предполагается установить специальный перечень разрешенных операций.

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