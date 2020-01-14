Как играть по неизвестным правилам

С нового года жизнь россиян, предпочитающих инвестировать за рубежом или же имеющих деловые интересы в других странах, скорее всего, значительно изменится. 1 января 2020 г. вступили в силу изменения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, и репатриации денежных средств. Соответственно, у всех валютных резидентов России, имеющих счета или вклады резидентов в банках и «иных организациях финансового рынка», расположенных за пределами нашей страны, появляются новые обязанности, однако пока совершенно непонятно, какие конкретно и как их исполнять.