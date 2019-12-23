Плохая и хорошая стабильность для российской экономики

Причины пробуксовывающего роста вполне понятные. Экономические проблемы носят структурный, а не циклический характер. А никаких структурных изменений в экономике не произошло и, видимо, не предвидится. Потребление не растет из-за стагнирующих доходов населения и отсутствия внятных перспектив их роста в будущем. Небольшой рост потребления в начале года финансировался за счет потребительских кредитов, которые грозили финансовой системе большими проблемами в будущем, так что и этот рост был достаточно быстро купирован действиями ЦБ. Риски инвестиций по-прежнему остаются запретительными, так что инвестиции российского бизнеса остаются скорее на поддерживающем уровне, а иностранные инвестиции продолжают быть вкусным и сочным, но запретным плодом. Цены на нефть и газ были более-менее стабильными, так что внешняя торговля не принесла ни приятных, ни неприятных сюрпризов. Госрасходы также не стали драйвером роста, так как увеличение расходов оказалось существенно меньше заявленных цифр. Если учесть, что это сопровождалось увеличением налоговой нагрузки как за счет повышения ставок НДС, так и за счет увеличения собираемости налогов, то в целом государственная фискальная политика скорее стала препятствием на пути экономического роста.