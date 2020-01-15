Сколько стоит самое дорогое послание Путина

Где власти найдут эти деньги, пока неясно. Силуанов говорит об использовании непотраченных остатков и повышении собираемости налогов. Минэкономразвития рассчитывает, что господдержка поможет стране вырваться из ловушки слабого спроса, приведет к ускорению роста экономики, что должно в конечном итоге пополнить бюджет. Новые расходы действительно нельзя назвать неподъемными, тем более при устойчивом бюджете и накопленных резервах. Но это сейчас, а в будущем при продолжительном падении цен на нефть или рецессии в мировой экономике эти траты могут показаться куда более обременительными. Как тому самому герою чеховского «Пари», обедневшему банкиру, который «пятнадцать лет тому назад не знал счета своим миллионам, теперь же боялся спросить себя, чего у него больше – денег или долгов?»