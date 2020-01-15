Сколько стоит самое дорогое послание Путина
Объявив о трансферте власти самому себе в новой и пока не до конца ясной ипостаси, Владимир Путин, по сути, произнес в среду тронную речь: объявил о реформах, проявил заботу о народе, продемонстрировал щедрость, снова раздав много денег – на стимулирование рождаемости, борьбу с бедностью и низкими доходами населения, на питание детей и проч. Цена его обещаний высока – благо бюджет пока еще позволяет. Только в 2020 г. одни лишь социальные и демографические стимулы обойдутся бюджету в 400–450 млрд руб., подсчитал и. о. первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов. А потом цена обещаний президента будет расти. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин оценил послание Путина Федеральному собранию как «самое дорогое».
Где власти найдут эти деньги, пока неясно. Силуанов говорит об использовании непотраченных остатков и повышении собираемости налогов. Минэкономразвития рассчитывает, что господдержка поможет стране вырваться из ловушки слабого спроса, приведет к ускорению роста экономики, что должно в конечном итоге пополнить бюджет. Новые расходы действительно нельзя назвать неподъемными, тем более при устойчивом бюджете и накопленных резервах. Но это сейчас, а в будущем при продолжительном падении цен на нефть или рецессии в мировой экономике эти траты могут показаться куда более обременительными. Как тому самому герою чеховского «Пари», обедневшему банкиру, который «пятнадцать лет тому назад не знал счета своим миллионам, теперь же боялся спросить себя, чего у него больше – денег или долгов?»