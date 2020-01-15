Как не надо отстранять судей

Слово дня 15 января 2020 г. – «отставка». Владимир Путин в послании президента Федеральному собранию предложил изменить схему отстранения от должности судей высших судов страны. Президент заявил: «Считаю необходимым предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях <...> Это предложение делается исходя из сложившейся практики. Этого явно сегодня не хватает» (цитата по официальной кремлевской стенограмме).