Как не надо отстранять судей
Слово дня 15 января 2020 г. – «отставка». Владимир Путин в послании президента Федеральному собранию предложил изменить схему отстранения от должности судей высших судов страны. Президент заявил: «Считаю необходимым предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях <...> Это предложение делается исходя из сложившейся практики. Этого явно сегодня не хватает» (цитата по официальной кремлевской стенограмме).
Первые два часа после послания эксперты конкретно эту инициативу комментировали слабо, сфокусировавшись на других пунктах послания. Потом правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. В итоге про изменение процедуры отстранения высших судей, не исключено, все забудут, поскольку это кажется незначительной мерой. На самом деле мы видим отход от принципов, достижений и идей независимости, которую судебная власть приобрела в 1990-х гг.