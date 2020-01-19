Новая тандемократия для Путина

Однако все эти ощущения и переживания, безусловно, носят во многом эмоциональный характер, и крайне сложно в условиях столь неожиданной, шокирующей «революции», «переворота» (в публичном пространстве можно встретить массу терминов) действительно понять, что происходит. Да, институт президента ослабнет, но не перестанет быть доминирующим. Роль парламента формально вырастет, но в условиях политической консолидации и автократии это не приведет к большей демократичности. Местное самоуправление встроится в единую систему «публичной власти» – Кремль нашел способ не править первую главу Конституции, но встроить местную власть в вертикаль. Снижается независимость судебной власти. Все это уже в деталях было описано за последние дни. Однако не менее важно остановиться на слабых местах будущей конфигурации и посмотреть, где у режима появляются институциональные и политические уязвимости.