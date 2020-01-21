Конституция не для народа

Зацепило чисто стилистически: в послании Федеральному собранию гарант Конституции Владимир Путин твердо сказал, что необходимости принимать новую Конституцию нет, – и удостоился аплодисментов и, как мне показалось, вздоха облегчения. Но тут же стало ясно, что есть все-таки необходимость сильно, а главное – очень быстро обновить Конституцию и даже провести это обновление через подобие процедуры: есть и пародия на Конституционное собрание с Захаром Прилепиным, Ириной Родниной и Валентиной Терешковой; есть и пародия на референдум в виде невнятного волеизъявления с неочевидной легитимностью; наконец, имеется и совершенно анекдотическое собирание мнений региональных парламентов и прочих субъектов политической системы России – ровно за один день.