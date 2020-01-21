Сергей Гуриев: Бессмысленный переворот Путина

Предложения Путина расплывчаты и местами сами себе противоречат. Но они дают ценную информацию о его планах после 2024 г., когда истечет его по закону последний президентский срок. В общих чертах – Путин передаст часть полномочий президента Госдуме, а также значительную, но пока не известно какую часть власти – возглавляемым им Госсовету (не упоминается в Конституции) и Совету безопасности (упоминается, но не описан в Конституции).