Сергей Гуриев: Бессмысленный переворот Путина
Владимир Путин, возможно, готовится оставаться лидером России еще долгое время после окончания своего президентского срока, и это никого не удивляет. В своем ежегодном обращении к Федеральному собранию он предложил дорожную карту по реформированию российских политических институтов, подразумевающую серьезное изменение Конституции. Все правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым немедленно ушло в отставку.
Предложения Путина расплывчаты и местами сами себе противоречат. Но они дают ценную информацию о его планах после 2024 г., когда истечет его по закону последний президентский срок. В общих чертах – Путин передаст часть полномочий президента Госдуме, а также значительную, но пока не известно какую часть власти – возглавляемым им Госсовету (не упоминается в Конституции) и Совету безопасности (упоминается, но не описан в Конституции).