Кадровая детоксикация правительства

Серьезно обновлены сразу два блока — финансово-экономический и социальный. Пост первого вице-премьера вместо Антона Силуанова (он остался министром финансов) получил помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов, а на его место в Кремль ушел министр экономического развития Максим Орешкин. Место 37-летнего Орешкина займет 40-летний губернатор Пермского края, а до того руководитель департамента экономической политики Москвы Максим Решетников. Белоусова называют основным автором майского указа президента 2018 г. и идеологом нацпроектов. Бизнес помнит его как автора идеи изъятия у металлургов и химиков «сверходоходов» — правда, она в исходном брутальном виде воплощена не была. Полностью обновился и соцблок, сохранив тем не менее куратора — им останется вице-премьер Татьяна Голикова, один из всего лишь трех заместителей премьера Дмитрия Медведева, сохранивших должность и в правительстве Мишустина.