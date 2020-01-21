Кадровая детоксикация правительства
Перемены в правительстве показывают стремление Кремля к более существенному, чем прежде, кадровому обновлению и одновременно — его желание пополнить кабинет министров управленцами, продемонстрировавшими свою эффективность при реализации крупных проектов и избавиться от давних раздражителей в кабинете.
Такой выбор дает основания надеяться, что новому кабинету будет проще стать командой — что не удалось кабинету Дмитрия Медведева.
Число новых назначенцев, в разное время работавших с новым премьером Михаилом Мишустиным, подчеркивают далеко не техническую роль, отведенную новому премьеру при сборке кабинета — его заместители на посту руководителя ФНС, Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, получили сразу два вице-премьерских поста. Еще с одним новым вице-премьером, Викторией Абрамченко. Мишустин в работал в Роснедвижимости, когда середине нулевых возглавлял это ведомство.
Серьезно обновлены сразу два блока — финансово-экономический и социальный. Пост первого вице-премьера вместо Антона Силуанова (он остался министром финансов) получил помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов, а на его место в Кремль ушел министр экономического развития Максим Орешкин. Место 37-летнего Орешкина займет 40-летний губернатор Пермского края, а до того руководитель департамента экономической политики Москвы Максим Решетников. Белоусова называют основным автором майского указа президента 2018 г. и идеологом нацпроектов. Бизнес помнит его как автора идеи изъятия у металлургов и химиков «сверходоходов» — правда, она в исходном брутальном виде воплощена не была. Полностью обновился и соцблок, сохранив тем не менее куратора — им останется вице-премьер Татьяна Голикова, один из всего лишь трех заместителей премьера Дмитрия Медведева, сохранивших должность и в правительстве Мишустина.