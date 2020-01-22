В чем плюсы и минусы назначения судей

Что общего у дипломата, судьи и тренера? В этих профессиях существует две модели найма: карьерная и политическая (по заслугам). Можно десятилетиями двигаться по лестнице рангов от атташе до чрезвычайного и полномочного посла (или даже посланника). Или же стать послом, получив политическое назначение. Не все тренеры были спортсменами, и не все успешные спортсмены работают тренерами. В европейских странах судьи, как правило, следуют по карьерному пути, получая назначение после обучения в профессиональной школе судей и практики в аппаратах судов. Напротив, в некоторых штатах США судьями становятся именитые юристы, профессиональные достижения которых признаны сообществом.