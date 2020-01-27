Чем опасна имитация правительства

После назначения нового премьера появилось немало шуток о внешнем сходстве Михаила Мишустина с другим путинским премьер-министром – Михаилом Фрадковым. Однако если без шуток, то гораздо интереснее сравнить нового главу правительства РФ с последним главой правительства СССР Валентином Павловым. Или, точнее, сравнить надо не персоналии, а то положение, в которое они поставлены. История последнего года существования СССР (и особенно периода с января по август) чрезвычайно важна для понимания того, что можно ждать от нового правительства.