Мнения / Аналитика

Чем опасна имитация правительства

Политолог Дмитрий Травин сравнивает премьера Михаила Мишустина и премьера Валентина Павлова
Дмитрий Травин
Понятно, что с первых же дней он оказался самой непопулярной фигурой в стране. Дело, впрочем, было не только в конфискационной денежной реформе /TASS

После назначения нового премьера появилось немало шуток о внешнем сходстве Михаила Мишустина с другим путинским премьер-министром – Михаилом Фрадковым. Однако если без шуток, то гораздо интереснее сравнить нового главу правительства РФ с последним главой правительства СССР Валентином Павловым. Или, точнее, сравнить надо не персоналии, а то положение, в которое они поставлены. История последнего года существования СССР (и особенно периода с января по август) чрезвычайно важна для понимания того, что можно ждать от нового правительства.

Павлов вспоминается сегодня скорее как неудачливый член ГКЧП, чем как премьер-министр, проводивший около полугода свою экономическую политику и пытавшийся по мере имевшихся у него скромных сил спасти Советский Союз. Но вообще-то история этого полугодия не менее поучительна, чем история провального путча, и поэтому, на мой взгляд, сейчас самое время о ней вспомнить.

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