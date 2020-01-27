Чем опасна имитация правительства
После назначения нового премьера появилось немало шуток о внешнем сходстве Михаила Мишустина с другим путинским премьер-министром – Михаилом Фрадковым. Однако если без шуток, то гораздо интереснее сравнить нового главу правительства РФ с последним главой правительства СССР Валентином Павловым. Или, точнее, сравнить надо не персоналии, а то положение, в которое они поставлены. История последнего года существования СССР (и особенно периода с января по август) чрезвычайно важна для понимания того, что можно ждать от нового правительства.
Павлов вспоминается сегодня скорее как неудачливый член ГКЧП, чем как премьер-министр, проводивший около полугода свою экономическую политику и пытавшийся по мере имевшихся у него скромных сил спасти Советский Союз. Но вообще-то история этого полугодия не менее поучительна, чем история провального путча, и поэтому, на мой взгляд, сейчас самое время о ней вспомнить.