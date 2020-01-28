Надо ли повышать требования к Сбербанку и ВТБ
Финансист Михаил Сухов о том, что принесет новый подход ЦБ к системно значимым банкам
В докладе «Об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию» Банк России предложил обсудить несколько инициатив: повысить требования к достаточности капитала двух крупнейших банков – Сбербанка и ВТБ, уменьшить максимальный размер кредита, который может предоставить системно значимая кредитная организация (СЗКО), через пять лет перевести их на оценку рисков путем моделирования. Предложения имеют ряд заметных последствий для банковской системы и экономики, ведь на 11 СЗКО приходится более 60% активов всех банков (данные ЦБ на октябрь).
Повышение требований к достаточности капитала
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