Внешний привод дела Ивана Голунова

29 января Следственный комитет сообщил о задержании фигурантов дела о подброшенных наркотиках, по которому Голунов был признан потерпевшим только в январе 2020 г., – это пять бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы. Еще одна новость – обвинение им, похоже, будет предъявлено не только в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), но и в фальсификации доказательств (ст. 303 УК) и хранении наркотиков (ст. 228 УК). Следствие полагает, что полицейские «подложили наркотические средства» в рюкзак Голунова и его квартиру, «фальсифицировав таким образом результаты оперативно-розыскной деятельности» «с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности», причем подброшенные наркотики «ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились». Незаконное хранение наркотиков – стартовая статья для этого дела, именно это обвинение было в июне 2019 г. предъявлено Голунову, журналист же заявлял, что наркотики ему подбросили.