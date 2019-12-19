Кто ведет дело Ивана Голунова
Путин объявил об открытии дела на полицейских, но заявления президента не должны быть движущей силой расследования
Расследование дела журналиста Ивана Голунова о подброшенных ему наркотиках может наконец сдвинуться с места, но не потому, что следователи начали работать, как от них требует закон, а потому, что в дело вмешался президент.
Отвечая на вопрос корреспондента «Интерфакса» на большой пресс-конференции, Владимир Путин заявил, что по делу о подброшенных журналисту Голунову наркотиках наконец заведены уголовные дела на пятерых сотрудников полиции, ранее уволенных из МВД. Сведений о возможных заказчиках дела Голунова у президента нет. Решение засекретить материалы дела, в рамках которого задержали журналиста, Путин объяснил необходимостью защитить информацию об оперативно-розыскной деятельности.
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