Как дело Ивана Голунова стало «глухарем»
Расследование дела журналиста Ивана Голунова – того, кто и по чьему заказу подбросил ему наркотики и пытался сделать обвиняемым по наркостатье, – превратилось, похоже, еще в один «глухарь»: система эффективно сопротивляется попыткам заставить ее работать нормально, несмотря на резонансность дела.
2 декабря Басманный райсуд Москвы отклонил жалобу журналиста на бездействие следователя Следственного комитета Олега Шачнева в связи с проверкой в отношении задержавших его полицейских по делу о наркотиках, по которому Голунов ранее проходил обвиняемым. Расследование активно ведется, решил суд. Судья проигнорировала ключевое требование Голунова – признать его потерпевшим, этот статус дал бы ему право на ознакомление с материалами дела, полностью засекреченного следствием.