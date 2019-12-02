Как дело Ивана Голунова стало «глухарем»

2 декабря Басманный райсуд Москвы отклонил жалобу журналиста на бездействие следователя Следственного комитета Олега Шачнева в связи с проверкой в отношении задержавших его полицейских по делу о наркотиках, по которому Голунов ранее проходил обвиняемым. Расследование активно ведется, решил суд. Судья проигнорировала ключевое требование Голунова – признать его потерпевшим, этот статус дал бы ему право на ознакомление с материалами дела, полностью засекреченного следствием.