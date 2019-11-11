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Следствие засекретило все материалы по делу Голунова

Ведомости
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Все материалы уголовного дела, по которому задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, засекречены, заявил следователь на заседании в Басманном суде Москвы. Так он объяснил отказ в истребовании материалов дела. «Я возражаю против истребования материалов, поскольку теперь все материалы уголовного дела находятся под грифом «секретно», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин подтвердил «Ведомостям» эту информацию. Голунов в своем Facebook написал, что дело засекречено целиком «из-за наличия государственной тайны». «Заодно узнал, что через два дня после подачи жалобы на бездействие следствия расследование было продлено на восемь месяцев», – отметил журналист. Он призвал начать общественное расследование этой истории, если следствие не может установить истину по делу.

Басманный суд истребовал материалы проверки по делу Голунова после того, как защита журналиста пожаловалась на бездействие следователей и попросила передать дело в Федеральную службу безопасности. Бадамшин пояснял, что уже несколько месяцев не принимается никаких решений в отношении полицейских, подозреваемых в подбрасывании наркотиков Голунову. Адвокат 1 ноября уточнял, что, по его данным, материалы засекречены частично.

Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. В сообщении МВД о задержании журналиста говорилось, что полицейские якобы нашли свертки с порошком при личном досмотре и по месту проживания журналиста. Однако через несколько дней обвинения с Голунова были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Позже Путин уволил из-за дела Голунова двух генерал-майоров полиции – начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова. Были также уволены четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к задержанию Голунова.

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The Information: Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году

Ведомости
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Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (AR), сообщает The Information. Планы компании обсуждались на октябрьской встрече с участием вице-президента Apple Майка Роквелла, который возглавляет команду, отвечающую за инициативы Apple в области AR и виртуальной реальности (VR).

Компания планирует представить AR-гарнитуру в 2022 г., а ее более элегантную версию — AR-очки — в 2023 г.

В октябре Минг-Чи Куо, которого Business Insider называет «наиболее точным аналитиком деятельности Apple в мире», сообщил, что производитель iPhone готовится выпустить AR-гарнитуру во втором квартале 2020 г. В первую очередь гаджет может стать аксессуаром для смартфонов Apple, предположил Куо. The Information уточняет, что первая гарнитура Apple будет большой, по размеру она будет похожа на VR-гарнитуру Oculus Quest от Facebook.

Источники портала DigiTimes в начале ноября уточнили, что Apple разрабатывает AR-гарнитуру совместно с Valve, компанией-разработчиком видеоигр Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 и других. По данным собеседников DigiTimes, создатель платформы Steam и VR-гарнитуры Index помогает Apple в работе над самой технологией, а сборку возьмут на себя тайваньские подрядчики компании — Quanta Computer и Pegatron. Официально Apple пока не подтверждала эти планы.

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Кремль: организаторы первой встречи Путина и Зеленского не обсуждали конкретную дату

Ведомости
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Страны – участницы нормандского формата никак не перейдут к обсуждению конкретной даты проведения саммита, на котором впервые могут встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Ранее ожидалось, что встреча состоится летом, затем – осенью. Однако в понедельник, 11 ноября, помощник президента России Юрий Ушаков опроверг новые сообщения о возможности проведения саммита в конце ноября: «Даты 24 и 26 ноября в качестве дат его проведения не обсуждались. Конкретика по датам вообще не обсуждалась».

Саммит активно обсуждают и помощники руководителей стран – участниц нормандского формата, и сами руководители, отметил Ушаков. Но пока стороны рассматривают саму по себе возможность проведения встречи, указал Ушаков. Украинская тема может быть затронута во время очередного телефонного разговора президента Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, допустил Ушаков: «Не исключаю, что лидеры могут затронуть вопрос и о подготовке к возможному саммиту в нормандском формате».

В то же время Ушаков оценил как существующую вероятность проведения встречи до конца этого года : «Определенные подвижки же наблюдаются, мы же видим».

Украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера» (регулирует процедуру предоставления особого статуса самопровозглашенным республикам ЛНР и ДНР), а также сторонами «в принципе» согласован проект итогового документа будущего саммита, отметил Ушаков. Эти условия Москва выдвигала для проведения саммита. Еще одним условием было разведение сил и средств в зонах соприкосновения в трех населенных пунктах. Отвод сил и средств в этих «пилотных» зонах проводится, сказал Ушаков: «Посмотрим, как это всё пройдет в последнем районе, в Петровском». Разведение сил в этой зоне должно завершиться во вторник, 12 ноября, напомнил он. «То есть какие-то подвижки есть, они будут учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита», – отметил Ушаков.

На вопрос «Ведомостей», остается ли разведение сил в Петровском последним препятствием на пути саммита, Ушаков ответил, что «препятствий никаких нет»: «Есть просто желание провести саммит так, чтобы он дал новый, позитивный результат. Чтобы не заниматься исправлением тех документов, которые раньше были согласованы, а продвигаться дальше. Для этого, как мы считаем, нужно хотя бы осуществить первые шаги по реализации того, о чем мы договорились в Минске и на последующих встречах в Берлине и Париже. Вот и всё». Москва пойдет на саммит сразу же, «как только создадутся предпосылки для того, чтобы провести его успешно», заверил Ушаков. Саммит должен дать «сигналы о продвижении вперед», пояснил он.

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Суд арестовал подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

Ведомости
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Октябрьской районный суд Петербурга принял решение арестовать на два месяца преподавателя истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, оглашение решения транслировало издание «Фонтанка».

Соколов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Утром 9 ноября Соколова обнаружили в воде у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позже фрагменты тела человека нашли в его квартире.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что жертвой историка стала его бывшая студентка Анастасия Ещенко, которой было 24 года. С ней Соколов писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях. Девушка приехала в Петербург из Краснодарского края и окончила СПбГУ три года назад, после чего поступила в аспирантуру. По предварительным данным, Соколов застрелил Ещенко из обреза малокалиберной винтовки 7 ноября во время ссоры.

Как отмечает корреспондент издания «Фонтанка», Соколов в суде признал вину. Защита просила поместить его под домашний арест. Сам обвиняемый заявил, что раскаивается в преступлении и согласен на содержание под стражей. В суде он плакал и несколько раз повторил, что хорошо относился к убитой девушке. Он пять лет был ее сожителем и собирался на ней жениться. По словам Соколова, конфликт с Ещенко произошел из-за отношения девушки к его детям.

Согласно информации на сайте СПбГУ, Соколову 63 года, он является доцентом, кандидатом исторических наук. Соколов считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Он автор множества научных работ о Наполеоне, является членом научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), в котором председательствует министр культуры Владимир Мединский. После новостей о задержании Соколова с сайта РВИО пропала информация о его работе в организации.

Новости СМИ2
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Бизнес
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СК завел уголовное дело после отравления сотрудников «Ленты» в служебной столовой

Ведомости
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Петербургское управление Следственного комитета завело уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), после массового отравления сотрудников «Ленты».

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства ритейлера оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности по организации питания сотрудников. Из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм 92 человека обратились за медпомощью с острой кишечной инфекцией. Часть из них в настоящее время проходят стационарное лечение.

В начале ноября «Лента» сообщила, что более 100 сотрудников центрального офиса компании в Санкт-Петербурге обратились к врачам с жалобами на симптомы инфекционного заболевания, более 30 из них госпитализированы. Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой компании, где питание было организовано по типу «шведского стола». «Лента» начала служебное расследование. В отношении столовой компании был составлен протокол о временном запрете деятельности с 5 ноября.

«Лента» – крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. Компания основана в 1993 г. в Петербурге, владеет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 130 супермаркетами в Москве, Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

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Технологии
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Instagram запретил говорить о политике финансируемым соцсетью блогерам

Ведомости
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Авторы контента, получающие деньги от Instagram за съемку видео для IGTV, обязуются не говорить о «социальных проблемах, выборах или политике» в роликах для сервиса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на копию договора, который подписывают пользователи. Это условие обеспокоило некоторых авторов и инфлюенсеров, которым соцсеть предложила снимать ролики для IGTV, отметили источники агентства.

Instagram готов компенсировать авторам затраты на производство контента в обмен на определенное количество постов. Сумма компенсации, по данным Bloomberg, может достигать нескольких тысяч долларов. По данным источника агентства, компания уже заключила десятки таких договоров. Самая крупная сумма договора превышала $250 000 за 20 постов.

Представитель Facebook (владеет Instagram) заявил, что в последние годы компания выдвигает определенные правила авторам, которым компенсирует затраты на производство контента. «Мы считаем, что есть существенная разница между публикацией на нашей платформе политического контента и его финансированием», – подчеркнул он. Ограничения связаны с президентскими выборами в США в 2020 г. – руководство соцсети опасается, что ее могут использовать для политического вмешательства так же, как Facebook в 2016 г., пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что политика Instagram контрастирует с позицией ее материнской компании. Основатель Facebook Марк Цукерберг ранее заявил, что соцсеть изучала возможность запрета политической рекламы, но отказалась от идеи, объяснив решение тем, что у людей должна оставаться свобода выражения мнений. Так он отреагировал на коллективное письмо сотрудников компании, которые раскритиковали политику соцсети, позволяющую размещать недостоверную политическую рекламу.

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Бизнес
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Мантуров: каждая пятая АЗС в 2019 году недоливала бензин

Ведомости
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По итогам проверок АЗС в 2019 г. недолив топлива обнаружили у 20% заправок, сообщил в интервью «РИА Новости» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, внеплановые и плановые проверки проводятся Росстандартом в присутствии представителей АЗС. Даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев, сказал министр. По его словам, АЗС будут штрафовать (законопроект о применении оборотных штрафов уже разработан). Кроме того, в планах – интегрировать подход к наказанию за недолив в новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и обновить национальный стандарт на топливораздаточное оборудование, сказал Мантуров.

Ввести оборотные штрафы за недолив на АЗС по примеру штрафов за контрафакт топлива предложил Росстандарт в 2018 г. Ведомство предложило при первичном нарушении облагать АЗС штрафом в размере 1% от годового оборота компании, при вторичном – 3%. В 2018 г. самый крупный штраф за недолив топлива получили три заправки Shell. Сумма штрафа составила 6 млн руб.

Политика
Новости

Суд отменил заочный арест подозреваемого в мошенничестве девелопера Павла Фукса

Ведомости
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Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса, передает РАПСИ. Основанием для такого решения стали нарушения уголовно-процессуальных норм, которые были допущены в суде первой инстанции. Дело будет рассмотрено повторно другим составом суда.

В октябре Фуксу было заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Его заочно арестовали и объявили в розыск. РАПСИ отмечает, что девелопер может скрываться на территории Украины, а большинство своих российских активов он успел продать.

Следствие считает, что Фукс заключил фиктивные контракты на общую сумму порядка 14 млрд руб. при возведении элитного жилищного комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. Элитный ЖК Sky House на Мытной строился с 2009 г. Изначально его предполагалось ввести в эксплуатацию 2011 г., но дом так и не был достроен. Среди покупателей жилья в Sky House – семья экс-губернатора Тульской области и основателя сети «Седьмой континент» Владимира Груздева, борец смешанных единоборств Федор Емельяненко, писало РИА «Новости». Всего у ЖК около 400 дольщиков.

Арбитражный суд в ноябре признал банкротом компанию – застройщика ЖК Sky House – ООО «Олтэр», входившую ранее в MosCityGroup. Обязательства завершить строительство Sky House в 2019 г. на себя взяла Capital Group.

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Экономика
Новости

РБК: миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Ведомости
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Основной акционер НЛМК – миллиардер Владимир Лисин обеспечил до трех четвертей всех поступлений по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) в России, сообщает РБК. Бизнесмен стал крупнейшим плательщиком подоходного налога с прибыли офшора – подконтрольной ему кипрской Fletcher Group Holdings.

Всего консолидированный бюджет Липецкой области за 2017–2019 гг. получал более 1 млрд руб. в год в среднем НДФЛ с прибыли КИК, что соответствует платежам НДФЛ с прибыли основного акционера Fletcher Group Holdings, уточнил источник РБК.

Лисин платит налог в Липецке по месту прописки. По данным ФНС на 1 сентября 2019 г., Липецкая область занимает второе место после Москвы по поступлениям по НДФЛ с сумм прибыли офшора. С начала года эти поступления в сводный бюджет Липецкой области и города Липецка составили 1,08 млрд руб. Это второй показатель после Москвы (1,95 млрд руб.). Консолидированный бюджет Липецкой области за девять месяцев 2019 г. получил 14,8 млрд руб. от НДФЛ, следует из данных местного управления Казначейства, т. е. Лисин обеспечил на данный момент по меньшей мере 7% поступлений региона по этой статье, отмечает РБК. «Ведомости» направили запрос представителю Лисина.

Близкий к бизнесмену собеседник «Ведомостей» пояснил, что информация о суммах НДФЛ, перечисленных в бюджет Липецкой области с прибыли КИК, является неполной, так как НДФЛ уплачивается не только с прибыли КИК, но и с других доходов физического лица. Совокупные налоговые платежи контролирующего лица по НДФЛ в 2019 г. сопоставимы с платежами в 2018 г. По его словам, заслуживает внимания тот факт, что эти платежи в бюджете Липецкой области на втором месте по объему после Москвы и существенно выше остальных регионов. «Возникает вопрос – является ли эффективным механизм КИК, если предприниматели не спешат декларировать доходы от этих компаний. Основной причиной видится тот факт, что возникает по сути двойное налогообложение», – отметил он.

Согласно данным НЛМК, Лисин является бенефициаром Fletcher Group Holdings Limited, которая владеет 81,4% акций комбината. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 21,3 млрд руб. Он занимает вторую строчку рейтинга 200 богатейших бизнесменов России.

Политика
Новости

Кремль прокомментировал информацию о квартирах семьи Асада в Москве

Ведомости
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Кремль не знает и не должен знать, есть ли у президента Сирии Башара Асада и его семьи недвижимость в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

В России «абсолютно свободный» рынок недвижимости, подчеркнул он. «Очень много как граждан России, так и граждан других стран, иностранцев, покупают здесь объекты недвижимости. Это нормально, широко распространенная практика», – сказал Песков.

Родственникам Асада принадлежит 20 квартир в Москве, сообщила ранее Financial Times со ссылкой на документы, полученные антикоррупционной неправительственной организацией Global Witness. Из них 19 апартаментов находятся в жилых комплексах на территории «Москва-сити»: 18 – в комплексе «Город столиц» и еще один – в башне «Федерация». Общая стоимость недвижимости – порядка $40 млн.

Бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов назвал сделки с недвижимостью результатом ограничений со стороны стран Запада в отношении семьи Асада. Все братья президента Сирии, владеющие недвижимостью в Москве, находятся под международными санкциями.

Финансы
Новости

Организатор sms-рассылки банков прокомментировал дело ФАС

Ведомости
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Организатор sms-рассылок – ООО «ОСК» (бренд MFMSolutions) прокомментировало дела Федеральной антимонопольной службы (ФАС) против банков за рассылку спама. Компания, привлеченная к рассмотрению этих дел, сообщила, что клиенты самостоятельно формируют и отправляют sms-сообщения, не согласовывая с ней тексты и адресатов этих сообщений.

«При заключении договоров мы информируем клиентов о требованиях законодательства о рекламе и обязываем клиентов получать предварительные согласия абонентов, в адрес которых клиент планирует осуществлять информационную рассылку», – говорится в сообщении. Если текст сообщений признается рекламой, то рекламораспространителем в этом случае является клиент, подчеркнули в MFMSolutions.

Ранее московское управление ФАС завело дела о нарушении закона о рекламе против банка «Хоум кредит», Альфа-банка, Райффайзенбанка и Ситибанка. Антимонопольная служба указывала, что банки рассылали москвичам по e-mail и sms предложения по ипотеке, кредитованию и картам без их согласия. За распространение рекламы без согласия клиента банки могут получить штраф до 500 000 руб. за каждый факт нарушения, уточняло ведомство.

Решение по Ситибанку уже вынесено: он признан виновным вместе с «Билайном». Оператор также был привлечен к рассмотрению дел против Райффайзенбанка и «Хоум кредита» вместе с МТС и MFMSolutions. «Мегафон» выиграл иск против ФАС по банковским sms-рассылкам.

Политика
Новости

Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве «Восточного»

Ведомости
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Десятки возбужденных уголовных дел и реальные тюремные сроки нарушителям не помогли изменить ситуацию с финансовыми нарушениями при строительстве космодрома «Восточный». Об этом на совещании с членами правительства в понедельник заявил президент Владимир Путин.

«Сто раз сказано было: прозрачно, работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», – заявил президент. Он не уточнил, в какой валюте происходили хищения «сотен миллионов».

Пример «Восточного» Путин привел, говоря о планах закупки техники и оборудования на 6 трлн руб. для реализации национальных проектов. Он выразил надежду, что при диверсификации производства в сфере ОПК работа с государственными средствами будет выстроена должным образом. Президент пообещал привлечь прокуратуру и следственные органы к контролю над расходованием этих средств. Контрольное управление президента также будет следить за этим процессом, добавил Путин.

Строительство космодрома «Восточный» началось в 2012 г., и к 2016 г. были в основном построены объекты первой очереди по запуску ракет «Союз-2». Первый запуск состоялся в апреле 2016 г., всего с космодрома состоялось четыре запуска, несколько запусков планируется произвести в этом году. Сейчас идет поиск подрядчика для строительства второй очереди космодрома для запуска тяжелых ракет типа «Ангара-5». Стоимость затраченных средств к данному моменту, по словам источника в космической промышленности, превышает 120 млрд руб.

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