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Следствие засекретило все материалы по делу Голунова

Все материалы уголовного дела, по которому задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, засекречены, заявил следователь на заседании в Басманном суде Москвы. Так он объяснил отказ в истребовании материалов дела. «Я возражаю против истребования материалов, поскольку теперь все материалы уголовного дела находятся под грифом «секретно», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин подтвердил «Ведомостям» эту информацию. Голунов в своем Facebook написал, что дело засекречено целиком «из-за наличия государственной тайны». «Заодно узнал, что через два дня после подачи жалобы на бездействие следствия расследование было продлено на восемь месяцев», – отметил журналист. Он призвал начать общественное расследование этой истории, если следствие не может установить истину по делу.

Басманный суд истребовал материалы проверки по делу Голунова после того, как защита журналиста пожаловалась на бездействие следователей и попросила передать дело в Федеральную службу безопасности. Бадамшин пояснял, что уже несколько месяцев не принимается никаких решений в отношении полицейских, подозреваемых в подбрасывании наркотиков Голунову. Адвокат 1 ноября уточнял, что, по его данным, материалы засекречены частично.

Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. В сообщении МВД о задержании журналиста говорилось, что полицейские якобы нашли свертки с порошком при личном досмотре и по месту проживания журналиста. Однако через несколько дней обвинения с Голунова были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Позже Путин уволил из-за дела Голунова двух генерал-майоров полиции – начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова. Были также уволены четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к задержанию Голунова.