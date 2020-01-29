Что меняет рост реальных располагаемых доходов на 0,8%
Одними государственными деньгами хороший рост не обеспечить
Ростом прибавку в 0,8% реальных располагаемых доходов называть не следовало бы, так, погрешность при вычислениях. Можно, например, мысленно увеличить собственную зарплату на 0,8% и предположить, что на эти деньги можно было бы купить: много ли выйдет? Да и, думая о покупке, не надо забывать, что читатель «Ведомостей» в среднем в разы более обеспеченный, чем просто россиянин.
Но прибавка же, пусть и символическая, есть; власть и видит плюс и символ: ага, лучше стала заботиться о гражданах! Статистическая радость эта, не бурная, но явная – наверное, показатель, что для власти это болезненный вопрос, политический.
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