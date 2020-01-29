Что меняет рост реальных располагаемых доходов на 0,8%

Ростом прибавку в 0,8% реальных располагаемых доходов называть не следовало бы, так, погрешность при вычислениях. Можно, например, мысленно увеличить собственную зарплату на 0,8% и предположить, что на эти деньги можно было бы купить: много ли выйдет? Да и, думая о покупке, не надо забывать, что читатель «Ведомостей» в среднем в разы более обеспеченный, чем просто россиянин.