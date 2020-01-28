Реальные располагаемые доходы населения выросли второй год подряд

В январе Путин в послании Федеральному собранию предложил поддержать бедное население. Программа материнского капитала будет продолжена до конца 2026 г., выплаты полагаются теперь и за первенца, и за второго ребенка. Рождение третьего ребенка позволит получить 450 000 руб. на погашение ипотечного кредита. Рождаемость поддержат и ежемесячные выплаты на уход за детьми: с 1 января 2020 г. деньги сможет получать семья с детьми до семи лет, если ее доход ниже прожиточного минимума на человека. В 2020 г. это будет 5500 руб., а с 2021 г. – около 11 500 руб. на ребенка.