Утрата доверия в ассортименте
Вообще-то указ об отрешении губернатора «в связи с утратой доверия президента» – продукт, можно сказать, штучный: с 2005 г., когда у главы государства появилось такое право, он воспользовался им менее полутора десятков раз. Но даже с учетом этого обстоятельства отставка главы Чувашии Михаила Игнатьева во многом уникальна. Потому что он не подпадает ни под одну из привычных категорий отставников, которые до сих пор удостаивались подобной формулировки.
Главные жертвы «утраты доверия» – это, разумеется, региональные лидеры, попавшие под уголовное преследование. Этот список открыл глава Ненецкого автономного округа Алексей Баринов, арестованный в мае 2006 г. по подозрению в мошенничестве и просидевший под арестом два месяца, прежде чем президент отправил его в отставку. Через год та же участь постигла губернатора Амурской области Леонида Короткова, против которого возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. А самой урожайной на губернаторов-уголовников выдалась середина 2010-х гг., когда должностей из-за утраты доверия лишились шесть руководителей, включая осужденных к длительным срокам лишения свободы Вячеслава Гайзера (Коми), Александра Хорошавина (Сахалин) и Никиту Белых (Кировская обл.).