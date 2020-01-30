Утрата доверия в ассортименте

Вообще-то указ об отрешении губернатора «в связи с утратой доверия президента» – продукт, можно сказать, штучный: с 2005 г., когда у главы государства появилось такое право, он воспользовался им менее полутора десятков раз. Но даже с учетом этого обстоятельства отставка главы Чувашии Михаила Игнатьева во многом уникальна. Потому что он не подпадает ни под одну из привычных категорий отставников, которые до сих пор удостаивались подобной формулировки.