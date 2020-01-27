Почему наказание за хамство выглядит исключением

Комиссия «Единой России» по этике в понедельник единогласно рекомендовала президиуму генсовета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии – за нарушение этических норм, сообщает официальный сайт «Единой России». Скандал вспыхнул после того, как в интернете появился ролик: глава Игнатьев заставлял подпрыгивать офицера МЧС за ключами от новой служебной машины. В «Единой России» возможное исключение чувашского главы назвали «последовательной работой по очищению партии».