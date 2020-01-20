Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов», критикующих власть
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принес извинения за призыв «мочить» работников СМИ, критикующих власть, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Он заявил, что всегда корректно относился к объективной критике. «У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я – человек с доброй душой, прошу прощения», – сказал Игнатьев. Он отметил, что его заявление «передернули и переиначили».
Издание «Правда ПФО» 18 января сообщило, что Игнатьев на мероприятии в честь Дня печати резко высказался в адрес журналистов, которые «с утра до вечера критикуют» власть. Он отметил, что многие сотрудники СМИ «родились на нашей земле, а пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке». Игнатьев также подчеркнул, что многие журналисты «сидят на заказах, на берегу договариваются». По его мнению, необходимо рассказывать о том, как они зарабатывают и откуда приехали. «Надо их мочить, как в народе говорят», – заявил он.
Пресс-секретарь Игнатьева Олег Сидоров позже пояснил, что слово «мочить» означало «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров в регионе.