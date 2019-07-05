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Партийный эксперт посоветовал единороссам «заткнуть фонтан» при ответах на жалобы

Член Высшего совета партии «Единая Россия», политолог Дмитрий Орлов посоветовал однопартийцам сначала оценивать свое эмоциональное и интеллектуальное состояние, а потом делать различные заявления. «Есть замечательная формула, которую когда-то употребил Козьма Прутков — «Если у тебя есть фонтан, заткни его», — цитирует Орлова «Интерфакс».

Он рекомендовал членам партии воздержаться от высказываний, если их позиция «недостаточно проработана, продумана». Орлов напомнил, что логика «Единой России» — в ответственности: партия предлагает конкретные решения, которые будет оценивать избиратель. По его словам, лучше сделать выверенное ответственное заявление, основанное на базовом позиционировании нашей партии как ответственной политической силы, чем сказать что-то, что может оскорбить, уколоть людей, и, в конечном счёте, нанести партии ущерб. «Если эмоциональный накал предстоящей дискуссии ожидается чрезмерно агрессивным, то от заявлений надо тоже воздержаться», — добавил Орлов. При этом озвучивать решения следует «адекватным, сдержанным и корректным» способом.

Орлов предостерег единоросов от советов избирателям: «Люди не ждут совета, они ждут ответа за то, что происходит. Рецепта того, что нужно делать, но не им, а государственной машине, власти, системе».

Единороссы не раз попадали в скандалы, связанные с грубостью по отношению к избирателям. Так, член партии и губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед жительницей пострадавшего от паводка города Канска Натальей, которой он дал резкий ответ на жалобу. Сити-менеджер башкирского Сибая в начале года оскорбил авторов видеообращения к Владимиру Путину, которые просили помочь решить экологические проблемы города. Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, также член «Единой России», в начале года неуважительно отозвался о малоимущих пенсионерах.

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