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Губернатор Красноярского края извинился за грубость с пострадавшей от паводка

Красноярский губернатор Александр Усс извинился за грубость перед жительницей города Канска, которая задала ему неудобный вопрос о ликвидации последствий паводка, передает «РИА Новости» со ссылкой на саму пострадавшую. По ее словам, Усс сам позвонил ей. «Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Конкретно по которому я вопросу задала, он мне ответил на вопрос. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет», – передает агентство ее слова.

Ранее издание «НГС 24» опубликовало видео встречи Усса с жителями Канска. На видео одна из жителей Канска задала Уссу вопрос про дорогу: «А если сейчас вода пойдет и ее размоет? Нам вертолеты будут присылать?» Губернатор ответил ей: «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?» Потом он добавил, что дорогу восстановят, если ее размоет.

Позже пресс-секретарь Усса Елена Уляшева на своей странице а Facebook написала о том, что слова были вырваны из контекста и сказаны на эмоциях.

В Канске в результате паводка оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка, сообщило ТАСС. В городе введен режим ЧС, пострадало имущество около 300 человек.