Как победить вирус недоверия

31 января службы Роспотребнадзора выявили в России двух первых зараженных новым коронавирусом – в Тюменской области и Забайкальском крае, оба граждане КНР, оба госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Об этом страна узнала из сделанного в тот же день заявления вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по предупреждению завоза и распространения новой инфекции на территории России. С заявлениями о подтверждении диагноза на своих территориях выступили губернаторы обоих регионов. Региональные отделения Роспотребнадзора и областные минздравы публично отчитываются о госпитализации прибывших из Китая с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус. Руководство Тюменского индустриального университета, у студентки которого выявлен коронавирус, сообщает, что учебные корпуса и общежития обрабатываются каждые три часа, и проч.