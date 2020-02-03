Кто поверит в старт-ап бывшего чиновника

До недавнего времени Денис Свердлов был известен как один из основателей LTE-оператора «Скартел» (бренд Yota) и один из создателей YotaPhone, а также как замминистра связи (чиновником он работал до 2013 г.). Но в январе 2020 г. появились сведения о его новом и успешном проекте – стартапе Arrival, который разрабатывает технологии для электромобилей. К этому стартапу нельзя отнестись иронически: в него уже вложились сначала два крупных автопроизводителя – Hyundai и Kia (впрочем, это марки одного корейского холдинга), а потом и венчурное подразделение американского логистического гиганта UPS, специализирующегося на экспресс-доставке, – UPS Ventures. Сколько вложила последняя компания – неизвестно, а корейские автомобилестроители инвестировали в совокупности 100 млн евро ($110 млн) – Hyundai выделила 80 млн евро, а Kia – 20 млн евро. Таким образом оценка Arrival в сделке с корейцами составила вполне единорожий показатель – 3 млрд евро.