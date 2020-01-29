Бывший замминистра связи соберет 10 000 электромобилей для UPS
Венчурное подразделение американского логистического гиганта UPS, специализирующегося на экспресс-доставке, компания UPS Ventures, инвестировало в британский стартап по производству электромобилей Arrival, основанный Денисом Свердловым, бывшим замминистра связи и одним из создателей Yota, рассказал «Ведомостям» сам Свердлов.
Размер инвестиций и долю, которую купила UPS, Свердлов не назвал, но сообщил, что Arrival получила от UPS контракт до 2024 г. на поставку 10 000 электромобилей специального назначения – с возможностью докупить еще 10 000 в приоритетном порядке в будущем.
Первые 10 000 автомобилей будут выпущены в Великобритании, Европе и Северной Америке. По словам Свердлова, по контракту на покупку автомобилей UPS будет выплачивать стартапу сотни миллионов долларов в год.