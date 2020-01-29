Бывший замминистра связи соберет 10 000 электромобилей для UPS

Размер инвестиций и долю, которую купила UPS, Свердлов не назвал, но сообщил, что Arrival получила от UPS контракт до 2024 г. на поставку 10 000 электромобилей специального назначения – с возможностью докупить еще 10 000 в приоритетном порядке в будущем.