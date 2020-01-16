Hyundai и Kia инвестировали 100 млн евро в автомобильный стартап экс-главы Yota
Hyundai и Kia вложили 100 млн евро в британский стартап Arrival, занимающийся разработкой электромобилей, говорится в сообщении компании. В ходе сделки Arrival оценили в 3 млрд евро, Hyundai и Kia получат в компании 3,33%, уточнил РБК представитель стартапа. Это делает Arrival одним из самых дорогих стартапов в Великобритании.
Hyundai инвестировала в Arrival 80 млн евро, Kia – 20 млн. Они намерены использовать технологии Arrival для достижения своих целей по производству электромобилей. Вместе компании планируют ускорить использование электромобилей по всему миру.
Основным акционером Arrival является бывший глава телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов, уточнил РБК представитель компании. По словам источника издания, фонд Kinetik, бенефициаром которого выступает Свердлов, был единственным акционером стартапа до сделки с Hyundai и Kia. В ходе раунда инвестицию в Arrival также сделала компания Gemcorp, которая принадлежит экс-главе международного бизнеса «ВТБ капитала» и бывшему топ-менеджеру Goldman Sachs и Merrill Lynch Атанасу Бостанджиеву, добавил собеседник.