Hyundai и Kia инвестировали 100 млн евро в автомобильный стартап экс-главы Yota

Основным акционером Arrival является бывший глава телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов, уточнил РБК представитель компании. По словам источника издания, фонд Kinetik, бенефициаром которого выступает Свердлов, был единственным акционером стартапа до сделки с Hyundai и Kia. В ходе раунда инвестицию в Arrival также сделала компания Gemcorp, которая принадлежит экс-главе международного бизнеса «ВТБ капитала» и бывшему топ-менеджеру Goldman Sachs и Merrill Lynch Атанасу Бостанджиеву, добавил собеседник.