Гуманизм — это скощуха и только

Генпрокуратура в лице заместителя генпрокурора Леонида Коржинека в кассационном представлении сочла «чрезмерно суровым» приговор активисту Константину Котову, который был в 2019 г. осужден Тверским райсудом на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов («дадинская» ст. 212.1 УК) и потребовал снизить наказание до одного года лишения свободы. Суды не дали «надлежащей мотивации» назначенному сроку наказания, который приближается к максимальному, указал Коржинек. Ранее прокуратура не возражала против назначенного районным судом срока и в апелляции его изменить не предлагала.