От редакции
Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: Уродливый «гуманизм»

Уродливый гуманизм

Сравнительно мягкий приговор по надуманному делу – фактически все, что может позволить себе российская судебная система

Приговор главе грозненского «Мемориала» Оюбу Титиеву – четыре года колонии-поселения – в очередной раз (не первый и, очевидно, не последний) обозначил одну из ключевых проблем российского правосудия. В условиях, когда вся система сориентирована на предсказуемый результат, обвинительный приговор, им обречены заканчиваться даже очевидно политические, недоказанные, абсурдные дела. «Вегетарианский» приговор Титиеву, вынесенный райсудом в Чечне, – это, похоже, максимум «гуманизма», на который способна система, особенно с поправкой на конфликт правозащитника с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Титиев, возглавивший грозненский «Мемориал» после убийства в 2009 г. его предшественницы Натальи Эстемировой, в 2018 г. был обвинен в хранении наркотиков. Это удобная для нечистоплотных правоохранителей статья, которая позволяет легко «делать палки», т. е. поддерживать статистику выявления и раскрываемости преступлений на высоком уровне. Титиев не признал вины, утверждая, что наркотики ему подбросили, и его слова звучали убедительно для тех, кто его знал: Титиев – спортсмен и мусульманин, он никогда не курил и не употреблял алкоголя.

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