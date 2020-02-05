Сколько судей должно быть в Конституционном суде
Исполнительные власти разных стран нередко меняют размер и состав конституционных судов. Обычно используют два механизма: добавление или сокращение количества судей и изменение пенсионного возраста. В России такое произошло в 1994 г., когда после конституционного кризиса количество судей увеличили с 13 до 19 человек. Несколько раз менялись положения о предельном сроке полномочий судьи Конституционного суда и предельном возрасте пребывания в должности. В Польше конституционный кризис, связанный с изменением состава суда, длится с 2015 г. (см. «Как польские судьи защищают свою независимость», «Ведомости», 21.11.2018).
Можно предположить, что цель – формирование более лояльного исполнительной власти суда. До сих пор эта задача решалась поправками к закону о Конституционном суде. Январские предложения Владимира Путина предполагают сокращение количества судей с нынешних 19 человек до 11 уже в Конституции. Это решение никак не мотивировано, и на первый взгляд кажется, что за ним стоят исключительно эстетические предпочтения реформаторов.