Нет поста — нет и рейтинга

Респонденты ВЦИОМа быстро отреагировали на отставку экс-премьера Дмитрия Медведева 15 января 2020 г. По данным ВЦИОМа, менее чем за месяц – с 12 января по 2 февраля – доля ответивших, что доверяют Медведеву (закрытый список из пяти фамилий), сократилась с 38,3 до 28,9%, доля недоверяющих выросла с 56,1 до 63,7%. По данным другого исследования ВЦИОМа, с открытым списком, где политиков называют сами респонденты, с конца декабря до конца января (опрос ежемесячный, данных за февраль пока нет) доля доверяющих Медведеву уменьшилась с 6,9 до 6,1%, по этому показателю он значительно уступает и президенту, и двум наиболее популярным министрам – Сергею Шойгу и Сергею Лаврову, и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. База опросов ВЦИОМа не позволяет сравнить ситуацию Медведева с рейтингами доверия другим премьерам – Михаилу Фрадкову и Виктору Зубкову – после их отставки, но тем не менее некоторые выводы сделать можно.