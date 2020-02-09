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Нет поста — нет и рейтинга

Отставка уронила рейтинг доверия Дмитрию Медведеву, простимулировать рост из-за немедийной новой должности будет непросто
Павел Аптекарь
На уровень доверия экс-премьеру повлияли пенсионная реформа, ассоциирующаяся с правительством Медведева /Евгений Разумный / Ведомости

В нынешней российской властной иерархии потеря чиновником крупного поста в исполнительной власти может обернуться уходом в политическое небытие, из которого, впрочем, отставника может вернуть воля первого лица. Такая система позволяет президенту свободно распоряжаться имеющимися кадрами, но не способствует повышению их личной ответственности.

Респонденты ВЦИОМа быстро отреагировали на отставку экс-премьера Дмитрия Медведева 15 января 2020 г. По данным ВЦИОМа, менее чем за месяц – с 12 января по 2 февраля – доля ответивших, что доверяют Медведеву (закрытый список из пяти фамилий), сократилась с 38,3 до 28,9%, доля недоверяющих выросла с 56,1 до 63,7%. По данным другого исследования ВЦИОМа, с открытым списком, где политиков называют сами респонденты, с конца декабря до конца января (опрос ежемесячный, данных за февраль пока нет) доля доверяющих Медведеву уменьшилась с 6,9 до 6,1%, по этому показателю он значительно уступает и президенту, и двум наиболее популярным министрам – Сергею Шойгу и Сергею Лаврову, и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. База опросов ВЦИОМа не позволяет сравнить ситуацию Медведева с рейтингами доверия другим премьерам – Михаилу Фрадкову и Виктору Зубкову – после их отставки, но тем не менее некоторые выводы сделать можно.

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