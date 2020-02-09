Как ЦБ смягчился

ЦБ не изменил своим традициям и сделал аккуратный шаг – ставка была опущена на 0,25 п. п. до 6%. Куда более неожиданным стало заявление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. «Если этого будет требовать наша оценка инфляции и экономической ситуации, ключевая ставка может находиться ниже нижней границы нейтрального диапазона (сейчас это 6–7%. – «Ведомости»). Это будет означать мягкую денежно-кредитную политику. Точно так же, когда инфляция заметно отклонялась вверх от 4%, мы длительное время сохраняли ключевую ставку выше верхней границы этого нейтрального диапазона. Мы допускаем возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, если сочтем это необходимым для возвращения инфляции к цели – вблизи 4%», – сказала Набиуллина – фактически пообещав рынку мягкую денежно-кредитную политику для возвращения инфляции к таргетируемому ЦБ уровню (4%).