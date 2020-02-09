Как ЦБ смягчился
Последнее заседание ЦБ аналитики и рынок ждали с нетерпением. С одной стороны, инфляция, приблизившаяся к историческому минимуму, хоть и ожидавшийся, но более чем скромный рост ВВП за 2019 г. (1,3%), слабый рост инвестиций, с другой – риски, связанные с распространением китайского коронавируса, новое правительство с обновленным финансово-экономическим блоком и социальные указы президента Владимира Путина, на которые до 2024 г. потребуется дополнительно более 4 трлн руб. Часть аналитиков уверенно прогнозировала снижение ставки, часть опасалась, что проинфляционные риски превысят уже практически объективную необходимость снижать ставку.
ЦБ не изменил своим традициям и сделал аккуратный шаг – ставка была опущена на 0,25 п. п. до 6%. Куда более неожиданным стало заявление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. «Если этого будет требовать наша оценка инфляции и экономической ситуации, ключевая ставка может находиться ниже нижней границы нейтрального диапазона (сейчас это 6–7%. – «Ведомости»). Это будет означать мягкую денежно-кредитную политику. Точно так же, когда инфляция заметно отклонялась вверх от 4%, мы длительное время сохраняли ключевую ставку выше верхней границы этого нейтрального диапазона. Мы допускаем возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, если сочтем это необходимым для возвращения инфляции к цели – вблизи 4%», – сказала Набиуллина – фактически пообещав рынку мягкую денежно-кредитную политику для возвращения инфляции к таргетируемому ЦБ уровню (4%).