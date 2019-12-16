Зачем бюджету нужны ненужные деньги
Представим себе человека, который не то чтобы крепок здоровьем и вообще хворает, и тут приходит к нему кто-то посильнее и решает изъять у него, скажем, почку. Она ему не то чтобы остро нужна, но вдруг пригодится, а донор – на то он и донор, чтобы делиться своими органами. Вот примерно так поступает правительство, Кремль – в общем, власть с подвластными ей бизнесом, обществом, просто людьми. Экономика хворает и никак не выздоравливает, но налоговая нагрузка повышается, хотя, как выясняется, дополнительные деньги бюджету не так уж нужны.
На прошлой неделе первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал цифру, которая может поразить непосвященного: за оставшиеся до конца года пару с небольшим недель правительству осталось потратить 20% федерального бюджета, или 4 трлн руб. Посвященного же такой декабрьский рывок совершенно не удивит, так как в расходах государство медленно запрягает и быстро едет к концу года: как бы это ни сказывалось на инфляции, проектах, экономике, бизнес-планах, ожиданиях и проч. – традиции бюрократии соблюдаются свято.