Зачем бюджету нужны ненужные деньги

Представим себе человека, который не то чтобы крепок здоровьем и вообще хворает, и тут приходит к нему кто-то посильнее и решает изъять у него, скажем, почку. Она ему не то чтобы остро нужна, но вдруг пригодится, а донор – на то он и донор, чтобы делиться своими органами. Вот примерно так поступает правительство, Кремль – в общем, власть с подвластными ей бизнесом, обществом, просто людьми. Экономика хворает и никак не выздоравливает, но налоговая нагрузка повышается, хотя, как выясняется, дополнительные деньги бюджету не так уж нужны.