Путин ответил на слова Кудрина о неисполнении бюджета на 1 трлн рублей

О том, что неисполнение бюджета может достигнуть 1 трлн руб., Кудрин говорил в ноябре. Тогда первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов ответил ему, что эти деньги можно было бы потратить, но эти траты не были бы эффективными. Он объяснил проблемы с кассовым исполнением бюджета изменением правил, в частности отказом от авансовых платежей.