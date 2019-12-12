Путин ответил на слова Кудрина о неисполнении бюджета на 1 трлн рублей
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 г. составит 1 трлн руб. «Что-то многовато», – отреагировал на эти слова президент.
По словам Кудрина, такого еще никогда не было. В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд руб. Это говорит о том, что необходимо снизить бюрократию, упростить некоторые процедуры, считает глава Счетной палаты.
О том, что неисполнение бюджета может достигнуть 1 трлн руб., Кудрин говорил в ноябре. Тогда первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов ответил ему, что эти деньги можно было бы потратить, но эти траты не были бы эффективными. Он объяснил проблемы с кассовым исполнением бюджета изменением правил, в частности отказом от авансовых платежей.