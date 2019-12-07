Эксперты назвали внутренние и внешние угрозы для российской экономики

Это многосторонний и многоуровневый конфликт, у которого нет единой логики, сказал Габуев. Вашингтон считает, что козыри у него на руках, поскольку экономика Китая растет самыми низкими темпами с 1992 г., объясняет он, Пекин же рассчитывает, что близость выборов будет давить на президента США Дональда Трампа, а тарифы все сильнее «кусать» американского потребителя, поэтому нужно подождать – и американцы «приползут и открутят назад свои тарифы». Но последние опросы показывают, что даже те группы избирателей Трампа, которые страдают от торговой войны – прежде всего фермеры, на продукцию которых Китай ввел пошлины, – готовы подождать сделки и пожить с затянутыми поясами.