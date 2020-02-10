Инерция абсурда

Новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил 10 февраля, что подписанный в августе 2019 г. министерский приказ, ужесточивший правила общения российских ученых с зарубежными коллегами, отменен. Из-за грифа ДСП он оставался тайной и стал известен после публикации копии в газете «Троицкий вариант». Приказ обязывал российских ученых уведомлять свое руководство о встрече с иностранным коллегой в научном учреждении или университете и за пять дней сообщать о ней министерству, приложив список участников. На контакты в нерабочее время также требовалась виза начальства. Наконец, необходимо было подготовить отчет о встрече, указав ее ключевые темы и приложив паспортные данные участников, в том числе иностранцев.