Лучший фильм — не обязательно на английском

Такого еще не бывало – чтобы главного «Оскара» получил корейский фильм. Да даже и не корейский, а просто снятый не на английском языке. Близко к вершине подступали Михаэль Ханеке с «Любовью» в 2013 г. и Альфонсо Куарон с «Ромой» в 2019-м. Куарон особенно – ему отдали целых три статуэтки: за лучший иностранный фильм, режиссуру и операторскую работу (снимал он сам). И все же новую страницу в истории Американской киноакадемии выпало перевернуть Пону Джунхо из Южной Кореи. Он стал лучшим режиссером, а его «Паразиты» – лучшей картиной сразу в двух категориях, иностранной и главной, которая называется просто «Лучший фильм», и прежде по умолчанию подразумевалось, что такой фильм может быть снят исключительно на английском. Да, у «Паразитов» еще есть «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля, но, во-первых, у Ханеке пальма тоже была, а во-вторых, что такое для Америки Каннский фестиваль и все его победители, одно слово – румыны. «Оскар» – самая престижная кинопремия в мире, и так считают не только в Соединенных Штатах.