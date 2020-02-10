«Оскара» за лучший фильм впервые выиграла картина не на английском языке

Такого в истории «Оскара» еще не было: фильмы на иностранном языке несколько раз номинировались на главный приз, но никогда раньше его не выигрывали, оставаясь победителями в родной категории, которая в этом году сменила название c Best Foreign Language Film на International Feature Film. Посрамлены все предсказатели, уверенно ставившие на военную драму Сэма Мендеса «1917». Кто выиграл приз американской Гильдии продюсеров? «1917». Кого назвала лучшим Гильдия режиссеров? Мендеса. Кто получил британскую BAFTA за лучший фильм и режиссуру? «1917» и Мендес. А «Золотые глобусы» в номинациях «Лучшая драма» и «Лучший режиссер»? Они же. На все это киноакадемики ответили всего лишь «Оскарами» за лучшую операторскую работу (ветеран Роджер Дикинс), визуальные эффекты и сведение звука.