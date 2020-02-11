Судите сами

11 февраля председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил распространить компетенцию судов присяжных на все дела по особо тяжким преступлениям (кроме тех, где присутствует гостайна) и дела о преступлениях в сфере предпринимательства. Предложение Лебедева, выдвинутое на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, реализует недавнее поручение президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.