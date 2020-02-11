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Судите сами

Предложение расширить подсудность судов присяжных должно повысить качество правосудия, но раньше не раз встречало сопротивление
Павел Аптекарь
Максим Стулов / Ведомости

Эволюция суда присяжных в постсоветской России иллюстрирует изменение отношения власти к возможности допуска граждан к важнейшей государственной функции – осуществлению правосудия. Расширение компетенции судов присяжных неизбежно повысит долю оправданий и осложнит возможности осуждения по сфабрикованным делам.

11 февраля председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил распространить компетенцию судов присяжных на все дела по особо тяжким преступлениям (кроме тех, где присутствует гостайна) и дела о преступлениях в сфере предпринимательства. Предложение Лебедева, выдвинутое на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, реализует недавнее поручение президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.

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